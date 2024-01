Helicóptero desaparece após sair de São Paulo com destino a Ilhabela

Um helicóptero desapareceu neste domingo (31), véspera de réveillon, após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte. Havia quatro pessoas a bordo, segundo informações da Polícia Militar. O último contato com o aeronave ocorreu às 15h10 de domingo.

Veja também

A corporação afirmou que foi gerado um alerta, por volta das 22h40 de domingo, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para uma possível queda de helicóptero. Até o momento, porém, não há informações sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero, de prefixo PRHDB e modelo Robinson 44 (cinza e preto), teria decolado às 13h15 no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital.