Família desaparece após sair de casa para almoçar no interior de São Paulo

Anderson Givago Marinho, 35, a esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e a filha Isabelly, de 15 anos, estão desaparecidos desde quinta-feira (28). A família deixou a cidade onde vive — Olímpia, no interior de São Paulo — em direção a São José do Rio Preto (SP) para uma comemoração de aniversário. Sem notícias deles, familiares buscaram a polícia, que está investigando o desaparecimento.

O casal e a adolescente saíram de Olímpia às 13h da quinta-feira, para almoçar em São José do Rio Preto. O trajeto entre as cidades tem 50 km de distância e dura pouco mais de 40 minutos. Às 14h daquele dia, o casal parou de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares e, durante a noite, as chamadas telefônicas passaram a ser direcionada para a caixa postar dos celulares.

Os parentes não sabem se a família realmente chegou ao destino programado. Segundo uma irmã de Anderson, a única informação é de que o carro deles passou por um radar próximo a Mirassol, a 15 km de São José do Rio Preto. A cidade não faz parte do trajeto que a família iria percorrer.

Segundo informações do UOL, os parentes de Anderson e Mirele descartam que eles tenham mudado a rota ou feito uma viagem de última hora. O casal teria deixado a casa “como se fossem voltar logo, com os passarinhos no quintal e os cachorros com a comida só do dia”. A polícia foi acionada na noite da sexta-feira (29) e investiga o caso.