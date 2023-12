Mulher acusada de matar ex-sogro e a mãe dele é flagrada indo à academia fingindo mal-estar para ex

Câmeras de segurança de um hotel em Goiânia mostram o momento em que a advogada Amanda Partata, suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados, deixa o quarto onde estava hospedada e vai a uma academia.

Neste momento, ela ainda mandava mensagem para o ex-namorado fingindo estar passando mal. A mulher simulava estar grávida. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Goiás.

Conforme o delegado Carlos Alfama, responsável por investigar o caso, Amanda, que está presa na Casa do Albergado, em Goiânia, saiu às 6h59 do último dia 15 de dezembro para a academia do hotel.

Segundo antes de tomar o elevador, ela relatava, por mensagem ao ex-companheiro, que tinha passado por sangramentos durante a noite.

A defesa da advogada disse que ela irá se manifestar apenas nos autos do processo. A mulher, no entanto, nega o crime.

Até agora, os investigadores já recolheram mais de 50 horas de gravações de câmeras de segurança, conforme informações colhidas pelo G1. A Polícia Civil tem ainda documentos, registros obtidos por meio da quebra de sigilo fiscal, além de depoimentos.

RELEMBRE O CASO

O crime de envenenamento aconteceu no último dia 17 de dezembro. Durante as investigações, os agentes da Polícia Civil apontaram a substância usada e como ela foi comprada e recebida em casa da suspeita.

A apuração teria encontrado ainda duas notas de compras de veneno entregues na casa da mulher. Uma funcionária teria recebido o pacote e despachado em um veículo de aplicativo para Goiânia, onde a suspeita estava.

Na manhã de domingo (17), Amanda Partata visitou a família do ex-namorado e levou um café da manhã, que foi consumido pelo ex-sogro, Leonardo Pereira Alves, e pela mãe dele, Luzia Tereza Alves.

A perícia indicou que foram identificados potes de doces envenenados consumidos pela mãe e pelo filho. Amanda Partata está presa desde o último dia 20 de dezembro.