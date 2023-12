Operação da Polícia Militar em Curitiba termina com 7 suspeitos mortos

Uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizada neste domingo (31), em Curitiba, terminou com 7 suspeitos mortos. Conforme informações do portal g1 Paraná, obtidas em um Boletim de Ocorrência (B.O) feito pela própria PM, os mortos seriam integrantes de facções criminosas que dispararam contra os policiais. Não houve PMs feridos na ação.

De acordo com o B.O da PM, uma patrulha foi acionada para a Rua Gastão Poplade, na região do Parolin, após mais de 50 disparos de arma de fogo terem sido ouvidos por moradores. Esses tiros seriam de confrontos entre facções rivais.

Ao chegar no local, os policiais disseram terem visto, pelo menos, 8 suspeitos armados com armas longas. Esse grupo teria atirado contra os militares e houve confronto.

Reforço

A patrulha solicitou apoio do grupamento especial Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), da PM do Paraná.

Ainda segundo o relato dos PMs, houve novos tiroteios contra o grupo armado e 7 pessoas morreram. Nenhum policial ficou ferido. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local e iniciaram levantamentos sobre a ocorrência.

Durante a operação 10 armas de fogo, coletes balísticos e munições foram apreendidos. Além do B.O, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.