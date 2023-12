PM morre e três pessoas ficam feridas após explosão em loja de fogos de artifício no Rio Grande do Sul

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma explosão em uma loja de fogos de artifício no início da tarde deste sábado (30) em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Potiguara Galvam Ribas, de 39 anos. Ele soldado da Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul, sendo presidente da Associação da BM e Corpo de Bombeiros Militar (Abamf).

O Comando do 12º Batalhão da BM e a Abamf de Caxias do Sul lamentaram o óbito: "Sua memória e legado permanecerão conosco, honrando seu serviço e dedicação incansáveis", publicou a associação.

Segundo informações do portal g1, os vizinhos ouviram explosões por volta de 13h e em seguida o fogo teria começado. Quatro pessoas estavam na loja, localizada no bairro São Luiz da 6ª Légua.

Três delas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico, conforme a BM. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e uma investigação será aberta para apurar o caso.