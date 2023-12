Homem desmaia após saber que será pai de trigêmeos; mulher tomava anticoncepcional

Um homem de 21 anos desmaiou ao descobrir que seria pai de trigêmeos. O momento inusitado ocorreu em um consultório médico, durante o exame de ultrassonografia em Guarujá, litoral de São Paulo, no dia 26 deste mês.

O analista de logística Natan Reis acompanhava a esposa, a confeiteira Carolina Rodrigues, 29, no exame, quando sua pressão baixou após saber que ela estava grávida de trigêmeos. O momento registrado em vídeo pelo médico ultrassonografista Hugo Garcia, de 40 anos, que estava fazendo as imagens ao dar a notícia aos pais. As informações são do g1.

Carolina já tem duas filhas: uma de quatro anos, de seu primeiro relacionamento, e uma de um ano de Natan. Ela tomava anticoncepcional e não esperava engravidar.

Após sonhar que estava grávida, Carolina resolveu fazer um exame de farmácia, que acabou confirmando a gravidez. A surpresa maior, no entanto, ocorreu no dia 26 deste mês, ao saber que esperava três filhos.