Piloto morre em queda de helicóptero no Maranhão

Um helicóptero caiu e provocou a morte de um piloto em uma fazenda localizada no município de Santa Luzia, no Maranhão, na manhã desta terça-feira (2). A vítima, identificada como José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, de 43 anos, estava sozinha e veio a óbito no local do acidente. As informações são do portal g1.

A Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) informou que o helicóptero fazia um trabalho de aplicação de produtos agrícolas em uma lavoura em uma fazenda que pertence ao Grupo Maratá.

Conforme a polícia, a aeronave estava sobrevoando uma área alagada e de difícil comunicação no momento da queda. Além disso, o tempo estava nublado.

Equipes do Centro Tático Aéreo (CTA) e do Instituto Médico Legal (IML) de São Luís foram acionadas para fazer o resgate, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a publicação, José Rondinelle era natural de Miraguai, no Rio Grande do Sul. O corpo foi levado para o município de Imperatriz, também no Maranhão, para ser submetido a uma perícia.