Conheça fortuna de Anant Ambani, o noivo de casamento bilionário na Índia que gerou repercussão

O casamento do herdeiro Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, está previsto para ser realizado neste fim de semana. Sendo o caçula de Mukesh Ambani, Anant, 29 anos, teve diversas festas de pré-casamento, que incluíram apresentações de Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry e Backstreet Boys. A celebração de matrimônio com Radhika Merchant, sua noiva, teve um custo bilionário.

Conforme o Metrópoles, o casamento luxuoso custou cerca de R$ 1,7 bilhão, sendo 250 milhões de libras esterlinas, na moeda local. A família é considerada como a "mais poderosa da Índia". Isso se reflete nas decorações exageradas, nos looks caros e nas joias glamorosas.

A união com Radhika reforma a posição de riqueza, uma vez que a jovem é filha dos magnatas farmacêuticos Viren e Shaila Merchant.

Quem é Anant Ambani?

Formado pela Universidade Brown, nos Estados Unidos, Anant é o calçula de Mukesh. Os irmãos mais velhos são Akash e Isha. Atualmente, ele trabalha em uma das empresas da família: a Reliance Industries. Ele se concentra em expandir o setor de energia da companhia.

“Desde 2020, Ambani administrou os negócios de energia da Reliance, liderando suas operações de energia verde com o objetivo de se tornar uma empresa de Net Carbon Zero até 2035”, detalhou a revista Tatler.

Na área filantrópica, ele trabalha com a Reliance Foundation. Ao todo, ele já conseguiu produzir um patrimônio de US$ 40 bilhões, aproximadamente R$ 217 bilhões.