Avião exibe recado para príncipe Harry no céu de Los Angeles: 'Investigue a morte da mamãe'

Moradores de Los Angeles foram surpreendidos pela exibição de uma misteriosa mensagem nos céus da cidade, nessa quinta-feira (11). Destinado ao príncipe Harry, o recado pedia ao britânico para apurar as circunstâncias da morte da mãe, a princesa Diana.

Veja também Mundo Príncipe William brigou com rei Charles para não 'substituir' Kate em compromissos reais, diz jornal Mundo Biden se confunde e chama Zelensky de Putin em evento da Otan Mundo Saiba quem é Keir Starmer, o novo primeiro-ministro do Reino Unido

De acordo com informações do Daily Mail, a mensagem foi exibida em uma faixa ligada a um avião de pequeno porte, que sobrevoou a região poucas horas antes do início do evento ESPY Awards, onde Harry recebeu uma honraria.

Nas redes sociais, dezenas de usuários compartilharam registros do recado, que afirmava: “Príncipe Harry: Investigue a morte da mamãe”.

There’s a jet with an aerial banner circling the Hollywood Hills right now with the words: Prince Harry: Investigate Mum’s Death. pic.twitter.com/UQc7VI4kMB — Geneva S. Thomas (@GenevaSThomas) July 11, 2024

Até o momento, não se sabe quem enviou a mensagem ou qual era sua intenção, mas a ação alimentou diversas teorias da conspiração sobre a morte da princesa de Gales. Algumas delas defendem que a Rainha Elizabeth II e o serviço secreto britânico tiveram envolvimento no acidente que vitimou Diana, mas nenhuma das especulações foi comprovada.

Nem Harry, nem a família real se manifestaram sobre o ocorrido.