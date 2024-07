Saiba quem é Keir Starmer, o novo primeiro-ministro do Reino Unido

O líder trabalhista britânico Keir Starmer, de 61 anos, foi oficialmente nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, nesta sexta-feira (5), pelo rei Charles III, no Palácio de Buckingham, em Londres. O político assume o cargo após a vitória do seu partido nas eleições legislativas.

Ao todo, ele e a legenda conquistaram 412 das 650 cadeiras da Câmara dos Comuns, segundo os últimos resultados, quantidade muito acima do limite de 326 para obter a maioria absoluta Casa. Com isso, ele poderá governar sem a necessidade de realizar coalizões.

Veja também Mundo Brasileiro morre em acidente de parapente quando se deslocava para segunda maior montanha do mundo País Brasileira com condição que causa 'pior dor do mundo' faz campanha para conseguir eutanásia Jogada Família de Neymar acumula dívidas de mais de R$ 21 mil; fortuna do jogador é de R$ 4,8 bi

Os conservadores, do agora ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, de 44 anos, obtiveram apenas 121 cadeiras frente às 365 de cinco anos atrás com Boris Johson. A quantidade é a menor desde a fundação do partido, em 1834.

Hoje iniciamos um novo capítulo, iniciamos este esforço de mudança, essa missão de renovação nacional, e começamos a reconstruir o nosso país." Keir Starmer Novo primeiro-ministro britânico

Quem é Keir Starmer

Nascido no bairro londrino de Southwark, ao sul da capital, ele estudou direito na Universidade de Leeds e continuou a formação como advogado de grande reputação em Oxford.

O direito também serviu de ponte para conhecer a esposa, Victoria, que também se dedica à advocacia e com quem tem dois filhos.

Legenda: Casal se conheceu através da carreira profissional e tem dois filhos Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

Apaixonado por futebol, praticou o esporte de forma amadora. Seguro de si, afirmou certa vez que derrotaria Boris Johnson, ex-premiê conservador, se ambos fossem adversários em uma partida.

Agora, com o novo cargo de primeiro-ministro, será mais difícil frequentar seu pub preferido para assistir aos jogos de seu time, o Arsenal, do qual é torcedor fanático e sócio há muitos anos, ou se misturar à multidão no Emirates Stadium.

Vida política

Trabalhista desde o berço, tendo herdado seu primeiro nome de Keir Hadie, fundador e primeiro líder do partido no início do século XX, Starmer assumiu as rédeas do grupo político há quatro anos.

Em abril de 2020, sucedeu Jeremy Corbyn, defensor de uma ideologia mais à esquerda, após um duro revés do grupo nas eleições legislativas de 2019. Depois desse fracasso, Starmer mudou o rumo do partido, afastando-o das teses mais radicais de Corbyn.

O novo premiê, no entanto, entrou tarde na política e chegou pela primeira vez ao Parlamento aos 52 anos (a mesma idade com que o ex-premiê Tony Blair deixou a liderança do Partido Trabalhista), após ser eleito pelo distrito londrino de Holborn e Saint Pancras em 2015.

Mas sua ambição para alçar voos mais altos na política é clara desde o princípio, como, por exemplo, quando foi perguntado em uma antiga entrevista sobre como gostaria de ser lembrado. E o sonho de chegar a Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro, finalmente se concretizou.