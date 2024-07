Brasileira com condição que causa 'pior dor do mundo' faz campanha para conseguir eutanásia

A estudante de veterinária Carolina Arruda, de 27 anos, partilha nas redes sociais a sua rotina com neuralgia do trigêmeo (NT), distúrbio sem cura que provoca dor apontada como "a pior do mundo". A jovem promove uma campanha de arrecadação de dinheiro para sair do Brasil e realizar eutanásia ou suicídio assistido em outro país, onde seja permitido.

Os primeiros sintomas da condição surgiram quando ela ainda era adolescente, por volta dos 16 anos. Na época, Arruda foi surpreendida por uma dor intensa no lado esquerdo do rosto. Nas publicações, ela compara o desconforto do distúrbio ao provocado por um choque ou uma facada.

Veja também País Laudo aponta causa da morte de cão Joca durante voo da Gol País Influencer Aline Ferreira morre após realizar procedimento estético em Goiás País Pastor com mais de 400 mil seguidores é preso por compartilhar pornografia infantil em SP

Após a primeira crise, a jovem demorou cerca de quatro anos, entre as salas de diversos médicos e especialistas,até descobrir o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. A condição é incurável e não possui uma causa definida.

Desde então, ela foi submetida a pelo menos quatro cirurgias, mas, segundo a estudante, a dor não reduziu. Devido ao sofrimento, ela decidiu buscar a eutanásia, porém o procedimento é proibido no Brasil.

"Busco apenas paz e alívio"

Residente de Bambuí, em Minas Gerais, ela atualmente promove uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para conseguir viajar para um país onde a prática seja permitida. "Busco apenas paz e alívio", justifica a estudante.

Em locais como Bélgica, Canadá, Colômbia, Holanda e Luxemburgo, o procedimento que antecipa o falecimento é garantido por lei, mas exige algumas condições específicas para ser permitido, como a existência de doença incurável, de sofrimento exacerbado e de altos níveis de dores, além de comprovação médica. As informações são do portal Uol.

Na eutanásia, o indivíduo tem a morte induzida por um médico, que aplica uma injeção letal e indolor. Já no suicídio assistido, liberado em poucos países, como Holanda e Suíça, a pessoa solicita acesso a uma substância letal, que pode ser ingerida ou aplicada pela própria.

O que é neuralgia do trigêmeo?

Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, a neuralgia do trigêmeo (NT) provoca uma dor excruciante na região do rosto, local por onde passa o nervo trigêmeo — responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face.

Geralmente, o paciente costuma sentir dor em um dos lados do rosto. O episódio pode durar alguns segundos e ocorrer várias vezes no mesmo dia, com intervalos de tempos variados.

"O principal sintoma da neuralgia do trigêmeo é a dor aguda, intensa, tipo choque ou pontadas. Uma dor penetrante no rosto, que atinge a face, geralmente de um dos lados, atingindo um ou mais dos três ramos do nervo trigêmeo que inervam as seguintes regiões da face: a parte inferior do rosto na região da mandíbula, ou a maçã do rosto, ou a região ao redor do olho", descreve a instituição.

O tratamento do distúrbio, que não tem cura, é realizado via controle medicamentoso. Caso esses não se mostrem efetivos ou produzam efeitos colaterais intoleráveis, o paciente também pode ser submetido a cirurgias.