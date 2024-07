Pastor com mais de 500 mil seguidores é preso por compartilhar pornografia infantil em SP

O pastor evangélico Agnaldo Roberto Betti, de 58 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3), suspeito de compartilhar vídeos de pornografia infantil. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu no Jardim Santo Antônio, em Valinhos (SP). As informações são do portal g1.

O líder religioso atuava na Assembleia de Deus Ministério Belém e tem mais de 457 mil seguidores nas redes sociais. Ele também tem um canal no YouTube no qual publicava lições bíblicas para jovens e adultos.

A Polícia Militar (PM) informou que Agnaldo foi capturado em casa pelas equipes da polícia, no momento em que acessava os conteúdos por meio de um aplicativo. O pastor ainda tentou apagar os arquivos, mas não conseguiu.

Veja também País Influencer Aline Ferreira morre após realizar procedimento estético em Goiás País Caso Julia: jovem de 17 anos desaparecida é encontrada morta em carro no RJ

Neste ano, o religioso já havia sido indiciado pelo mesmo crime, mas “continuou a adquirir e compartilhar diversos vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infantojuvenil”, segundo Polícia Federal (PF).

A PF informou que o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal. Ele deve ser levado ao sistema penitenciário, onde vai aguardar os procedimentos legais da 9ª Vara Federal de Campinas.

A operação faz parte da Operação Escudo da Inocência, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.