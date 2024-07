Influencer Aline Ferreira morre após realizar procedimento estético em Goiás

Após realizar um procedimento estético, a influenciadora Aline Ferreira, de 33 anos, morreu na terça-feira (3). Conforme o UOL, ela aplicou um produto nos glúteos em uma clínica de Goiânia (GO), no dia 23 de junho, mas passou mal e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no dia 29 de junho.

O boletim de ocorrência da Polícia Civil apontou que o falecimento ocorreu após complicações pelo procedimento.

Ela retornou para Brasília, depois da viagem à Goiás, mas o quadro de saúde dela foi gradativamente piorando. O marido dela, conhecido como Tista Ferreira, reportou o caso à polícia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás, que não informou qual o produto aplicado na influenciadora.

Quem era Aline Ferreira?

A influenciadora, que concentra cerca de 50 mil seguidores no Instagram, produzia conteúdo de moda, estética e beleza. Em junho de 2022, casou com Tista, com quem teve dois filhos.

Nas redes sociais, ele lamentou a morte da esposa. "Obrigado por cada momento ao seu lado. Cuida de nós aí de cima. Te amarei para sempre", escreveu.