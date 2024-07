Caso Julia: jovem de 17 anos desaparecida é encontrada morta em carro no RJ

Os jovens Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, e João Pedro Ramos das Neves, de 20 anos, foram encontrados mortos em um veículo, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a perícia comprovou que as vítimas não apresentavam sinais de violência. As informações são do jornal O Globo.

Em entrevista ao portal, o pai de Júlia, Santos Luiz, contou que ela saiu de casa por volta de 9h30 da manhã e foi ao ponto de ônibus próximo à casa deles para ir à escola. Em torno das 10h20, ela avisou ao tio que já estava no veículo a caminho do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ).

Os familiares desconfiaram da demora de Júlia, que não deu notícias de que chegou à escola. Eles comunicaram o caso à polícia logo depois.

"Desde então, começamos a procurar. Passamos no colégio, no Senai e em todos os locais que ela poderia estar, e nada. Fui à delegacia e depois começamos a tentar rastrear o telefone dela. Até que ouvimos boatos de que próximo ao local tinha um carro com os dois jovens mortos", disse.

Santos Luiz afirmou que a filha estava no carro de um jovem conhecido dela. A suspeita é de que eles tenham morrido asfixiados.

"Não encontraram nenhum sinal de agressão e nem mesmo de relações sexuais. Ao que tudo indica, os dois morreram asfixiados mesmo, do carro fechado com o ar condicionado ligado", acredita o pai.

De acordo com a publicação, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região. O laudo da causa da morte dos jovens ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do caso, que foi registrado na 50ª DP (Itaguaí).