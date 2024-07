Defesa de Nino Abravanel pontua 'erros' em investigação de homicídio e pede anulação de provas

A defesa de Nino Abravanel, nome artístico de Deivis Costa Silva, entrou com pedido na Justiça de anulação das provas da investigação que aponta ele e o irmão, Deric Costa Silva, como suspeitos da morte de um homem em maio deste ano, na Zona Sul de São Paulo. As informações são do Uol.

O advogado dos irmãos, Felipe Cassimiro, apontou uma série de erros na investigação, como a obtenção de provas e depoimento de testemunha. Com base nesses supostos equívocos, ele afirma que os pedidos de prisão temporária são irregulares.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

A Polícia Civil de São Paulo teve acesso a uma gravação em que o influenciador e seu irmão aparecem em um restaurante no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, momentos antes do crime. No entanto, a defesa dos acusados questionou a obtenção das imagens de câmeras de segurança.

Segundo Cassimiro, nos autos do processo não é mencionado se as imagens foram cedidas ou não. Ele também cita que uma das gravações usadas como prova aparece uma data incorreta e questionou a validade do uso.

DEPOIMENTO INFORMAL

Outro argumento usado pela defesa diz respeito ao depoimento de um dos envolvidos no caso. O advogado afirma que o depoimento foi colhido sem o devido registro e sem que o suspeito fosse informado sobre seu direito ao silêncio.

Cassimiro também apontou que a testemunha responsável por acusar os irmãos como possíveis responsáveis pela morte foi "ouvida informalmente". O homem seria dono de um carro usado no crime e teria dito que Deric disparou contra a vítima e Nino conduziu a fuga.

"Agora eu pergunto: por que essa confissão não foi formalizada? A gente sabe que existem confissões sob pressão. Como a gente vai dar credibilidade a uma confissão informal?", pontuou.

ENTENDA O CASO

O influencer Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, de 18 anos, é procurado pela polícia de São Paulo por suspeita de participação em um homicídio ocorrido em maio, na Zona Sul da capital. O crime teria sido planejado e executado com o seu irmão, Deric Elias Costa Silva, de 20 anos.

Eles teriam matado o servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, em maio deste ano. O motivo do crime seria vingança, já que o homem teria agredido o avô dos rapazes, que ficou gravemente ferido e acabou morrendo. No mesmo dia, o influencer pediu que seus seguidores localizassem o agressor, recebendo informações sobre onde poderia encontrá-lo.

Em imagens conseguidas pela polícia de São Paulo, Nino dirigiu o carro no momento da fuga e Deric seria o autor dos 11 disparos. Os irmãos são considerados foragidos.