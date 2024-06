Saiba quem é Nino Abravanel, influencer suspeito de homicídio em São Paulo

O influencer Deivis Elizeu Costa Silva, conhecido como Nino Abravanel, 18 anos, é procurado pela polícia de São Paulo por suspeita de participação em um homicídio ocorrido em maio, na Zona Sul da capital. O crime teria sido planejado e executado com o seu irmão, Deric Elias Costa Silva, de 20 anos.

O jovem, que nas redes sociais sempre aparece com carros de luxo e objetos de grande valor, tem mais de 4,3 milhões de seguidores no Instagram. Com origem na periferia, ele ganhou fama compartilhando histórias do seu dia a dia nas redes sociais, se tornando uma referência para outros jovens que possuíam a mesma realidade.

Em suas postagens mais famosas, Nino está dando "grau na moto" (prática de fazer manobras para empinar a motocicleta, deixando a roda dianteira no alto enquanto se equilibra na traseira).

Legenda: Os irmãos são suspeitos de matar homem que agrediu o avô deles e resultou na morte do mesmo Foto: Reprodução/Instagram

Mesmo estando desaparecido com o irmão, o perfil do rapaz segue ativo nas redes, inclusive divulgando o "jogo do tigrinho", como é conhecido o cassino online Fortune Tiger, proibido no Brasil.

Nomes do rap e funk nacional, como Mc Ryan e Oruam, utilizaram as redes para manifestar apoio ao influencer.

Conhecido nas redes apenas como Dé, o irmão de Nino, é suspeito de ter efetuado os disparos que mataram um homem. Nas suas redes sociais ele também exibe veículos de luxo e viagens internacionais.

Do que os irmãos são suspeitos?

Os irmãos são suspeitos de matar o servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, em maio deste ano. O motivo do crime seria vingança, já que o homem teria agredido o avô dos rapazes, que ficou gravemente ferido e acabou morrendo.

Legenda: Irmãos com origem na periferia podem ter matado homem por vingança Foto: Reprodução/Instagram

No mesmo dia, o influencer pediu que seus seguidores localizassem o agressor, recebendo informações sobre onde poderia encontrá-lo.

Em imagens conseguidas pela polícia de São Paulo, Nino dirigiu o carro no momento da fuga e Dé seria o autor dos 11 disparos. Os irmãos são considerados foragidos.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) que investiga o caso afirma que pessoas que deram informações sobre o paradeiro da vítima nas redes sociais para os irmãos serão chamadas para prestar esclarecimentos.

Quem tiver informações, pode ligar para o Disque Denúncia, no número 181, sem precisar se identificar.