Justiça substitui prisão de ex-diretora da Americanas mas obriga executiva a voltar ao Brasil

A Justiça Federal decidiu substituir a prisão preventiva da ex-diretora das Lojas Americanas por outras medidas, como volta ao Brasil e entrega do passaporte. Anna Ramos Saicali era procurada desde a última quinta-feira (27). Informações são do G1.

Conforme a determinação judicial, a substituição de medidas significa a proibição de a executiva sair do País. Segundo o G1, Saicali irá embarcar em Portugal em um voo para o Brasil e se apresentará à Polícia Federal assim que chegar, na madrugada da segunda-feira (1º), onde deverá entregar seu passaporte.

O advogado da executiva deverá anexar ao processo o comprovante de compra da passagem de retorno ao Brasil com saída de Lisboa no domingo (30). Além disso, uma equipe da Interpol do Brasil estará à espera de Saicali no Aeroporto Internacional de Garulhos, em São Paulo.

Captura do ex-CEO

Nesta semana, a Polícia Federal havia prendido o ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, pelo mesmo motivo: suspeita de fraude contábil na empresa. No entanto, o executivo foi colocado em liberdade nesse sábado (29), em Madri, na Espanha.

Em nota enviada ao G1, a defesa de Gutierrez afirmou que ele se encontra em casa, na Espanha, no mesmo endereço comunicado às autoridades locais em 2023, e que vai se defender do que chama de "alegações originadas por delações mentirosas".

Por ter sido solto, Gutierrez terá de comparecer em juízo a cada duas semanas, entregar o passaporte às autoridades espanholas e se comprometer a não deixar o País.

Fraudes contábeis

Na última quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou uma operação chamada de "Disclosure", contra fraudes contábeis nas Lojas Americanas. O rombo teria chegado a R$ 25 bilhões. No entanto, Gutierrez nega irregularidades.

Além dele, também foi expedido mandado de prisão contra Anna Ramos Saicali.