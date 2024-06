Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, é solto pela polícia da Espanha

O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, foi solto pela polícia da Espanha neste sábado (29). Ele tinha sido preso na sexta-feira (28), e passou as últimas horas prestando depoimentos às autoridades policiais, judiciais e ministeriais espanholas. Conforme o GLOBO, o nome dele foi inserido na lista da Interpol após um pedido da Polícia Federal.

Ele foi liberado depois dos depoimentos, e retornou para o apartamento em que vive, com a esposa, em Madri.

Gutierrez e outros 14 executivos da Americanas foram alvo de uma operação que buscava mais provas e evidências de um esquema que escamoteou nos balanços da varejista um rombo estimado em R$ 25 bilhões.

Veja também País Ex-CEO das Americanas é preso em Madri acusado de comandar fraudes País Ex-diretores das Americanas são procurados pela PF em operação contra fraude de R$ 25 bilhões

Investigações

No caso de Gutierrez, a Polícia Federal suspeita que ele comandou as fraudes contábeis envolvendo as Americanas. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (27).

A defesa do ex-CEO declarou, em nota, que “na data de ontem, o executivo compareceu espontaneamente ante as autoridades policiais e as autoridades jurisdicionais com o fim de prestar os esclarecimentos oportunos”.

Além disso, negou participação em fraude, reiterando que "jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades, prestando os esclarecimentos devidos nos foros próprios, manifestando uma vez mais sua absoluta confiança nas autoridades brasileiras e internacionais”.