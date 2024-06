Jovem é presa suspeita de furtar R$ 180 mil da poupança do avô para gastar no 'Jogo do Tigrinho'

Em um mês, cerca de R$ 180 mil desapareceram da conta de um idoso de 83 anos, no Paraná. A principal suspeita do crime é a neta dele, de 22 anos, que foi presa na última quinta-feira (27), na cidade de Jussara. Ela teria usado o dinheiro para aplicar no "Jogo do Tigrinho". Informações são do G1.

A jovem foi filmada na agência em que o avô tem conta fazendo operações. Ela deve responder por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, de acordo com o delegado Gabriel Stecca, que está à frente do caso.

Ainda conforme Stecca, o idoso comentou que o dinheiro guardado havia sido economizado por ele durante a vida inteira, para usar na aposentadoria, e ficou surpreso ao descobrir que a neta é a principal suspeita de tê-lo lesado. Com o furto, ele ficou apenas com R$ 248 em conta.

O crime

Segundo o delegado, o idoso desconfiou que algo estava errado com suas finanças quando viu seus extratos bancários e notou uma diferença de mais de R$ 179 mil. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso, ainda no início deste ano.

Nas investigações, iniciadas após o B.O, a Polícia Civil constatou, por meio dos mesmos extratos, que, no dia 18 de setembro do ano passado, havia R$ 179 mil na conta da vítima, mas que, no dia 31 de outubro, o saldo havia diminuído para R$ 248.

A partir daí, foram analisadas as contas da neta do idoso. E, nelas, o inquérito identificou diversas transferências da conta do avô para a da jovem, nesse mesmo período.

Em depoimento, a suspeita negou o crime, mas, em audiência de custódia, a Justiça decidiu manter a prisão preventiva dela. O processo corre em segredo de Justiça.