Saiba quem é Paulinha Ferreira, influenciadora investigada por dar golpe com 'Jogo do Tigrinho'

A influenciadora Paulinha Ferreira está sendo investigada pela Polícia Civil de Alagoas por fazer propagandas fraudulentas do "Jogo do Tigrinho". Uma reportagem do "Fantástico" exibida neste domingo (23), na TV Globo, deu detalhes sobre as investigações.

A influenciadora mora em Alagoas e tinha quase 1 milhão de seguidores no Instagram, mas desativou a conta após a repercussão da reportagem. Nas redes sociais, ela ostentava carros importados e afirmava que tinha comprado os veículos com o dinheiro que ganhou no Jogo do Tigrinho.

Diversos veículos da influenciadora foram apreendidos nesta semana após investigações apontarem que ela fazia propagandas enganosas do jogo.

A Delegacia de Estelionatos de Maceió (AL) teve acesso a uma conta demo, usada por Paulinha e outros influenciadores. Ao utilizar a conta, eles obtinham ganhos de maneira rápida e fácil, enganando os seguidores.

"Eles influenciaram muitas pessoas com essa informação falsa, sem informar que se tratava de uma conta só de demonstração", afirmou Eduardo Mero, delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas.

Para o delegado, Paulinha faz parte de uma organização criminosa junto com outros 11 influenciadores e agentes, sendo um deles o marido dela, Ygor Ferreira.

Os advogados do casal afirmam que não existe nos autos da investigação a comprovação da prática de qualquer conduta criminosa e que eles não podem ser responsabilizados por eventuais problemas que os jogadores tenham enfrentado com as plataformas.