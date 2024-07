Suspeito de homicídio, Nino Abravanel aparece em imagens antes do crime em SP; veja

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil de São Paulo mostram o influencer Nino Abravanel e seu irmão momentos antes de um homicídio na Zona Sul da capital. Os dois são investigados pela morte do servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, em maio deste ano. O crime teria sido motivado por vingança. As informações são do g1.

Segundo a polícia, Deivis Elizeu Costa Silva (nome verdadeiro de Nino), de 18 anos, e o irmão, Derik Elias Costa Silva, de 20 anos, cometeram o homicídio após Tarcísio agredir o avô dos irmãos, que faleceu no dia seguinte à agressão.

As imagens mostram os irmãos em um restaurante no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, momentos antes do crime. Uma câmera de segurança registrou o veículo onde os irmãos estavam estacionando na rua às 21h50 do dia 19 de maio.

Derik teria descido do carro para executar a vítima, enquanto Nino assumiu a direção do carro na fuga. Apesar de não haver imagens dos disparos, a perícia confirmou que Tarcísio foi morto com 11 tiros.

Legenda: Irmãos com origem na periferia podem ter matado homem por vingança Foto: Reprodução/Instagram

Irmãos seguem foragidos

Os irmãos seguem foragidos nesta segunda-feira (1º), segundo Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Além disso, as autoridades estão investigando a colaboração de seguidores do influencer, que teriam enviado informações que ajudaram os irmãos a localizar Tarcísio. A polícia pretende intimar essas pessoas para prestar esclarecimentos.