Em 24 horas, três acidentes com elevador são registrados no Rio de Janeiro; duas pessoas morreram

Em menos de 24 horas, desde o último domingo (30), três acidentes com elevador foram registrados no Rio de Janeiro. Dois deles em prédios públicos e outro em um edifício residencial. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Os episódios serão investigados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-RJ).

O primeiro caso foi no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e, o segundo, no prédio da Secretaria Estadual da Fazenda. Já o terceiro foi registrado em Copacabana.

Segundo o Crea-RJ, o responsável pela manutenção do elevador que despencou no hospital do Méier não tem registro no conselho de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que poderia indicar alguma irregularidade. Já no caso da Secretaria da Fazenda, o órgão verificou que a empresa responsável pela manutenção do equipamento está regularizada. No entanto, irá apurar o que aconteceu.

Veja também País Casal é alvo de pelo menos 20 disparos em carro e deixa local andando no Rio de Janeiro Zoeira Rafael Cardoso poderá escolher ação penal após agredir idoso

Mortos e feridos

No Hospital Municipal Salgado Filho, um paciente de 28 anos, identificado como Sérgio Gabriel, que estava internado, morreu após ficar 16 minutos preso dentro de um elevador. A unidade de saúde afirmou que houve queda e descarrilamento da porta do equipamento.

Sérgio sofria de uma doença crônica e tinha acabado de passar por uma reanimação cardiorrespiratória. Ele estava sendo transferido de andar justamente pelo agravamento do seu quadro de saúde.

Em nota, a direção do hospital municipal garantiu que irá abrir uma sindicância interna para investigar o caso e afirmou que novos elevadores estão em processo de compra.

No segundo acidente, ocorrido na Secretaria da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro, o elevador foi até o 20º andar e atingiu o teto, ferindo uma servidora pública. Ela foi levada para o Hospital Souza Aguiar, onde está sendo acompanhada.

Já o terceiro caso aconteceu em um prédio residencial em Copacabana. Na ocasião, o elevador do imóvel despencou e foi parar no poço. Alex Fernandes, funcionário da empresa que fazia a manutenção do equipamento, morreu na hora. Um inquérito foi aberto na Polícia Civil para investigar as causas da queda.