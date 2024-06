Casal é alvo de pelo menos 20 disparos em carro e deixa local andando no Rio de Janeiro

Um homem e uma mulher foram vítimas de disparos de arma de fogo, na noite de sexta-feira (28), no bairro Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas ouvidas pela reportagem do g1, eles estavam em um carro atingido por mais de 20 tiros.

O ataque aconteceu às 22h. O homem foi atingido na boca, e a mulher, de raspão no braço. Após os disparos, eles foram caminhando até o Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas não conseguiram atendimento, pois a unidade não conta com emergência.

O casal então pediu ajuda de policiais militares do 6º BPM (Tijuca) que faziam patrulhamento na região.

Eles seguiram no carro de uma pessoa que chegou ao local após um telefonema do homem e foram escoltados até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.