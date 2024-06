Jovem furta mais de R$ 170 mil do avô para jogar em 'Tigrinho' e é presa no Paraná

Uma jovem de 22 anos foi presa, na última quinta-feira (27), suspeita de furtar R$ 179 mil da conta bancária do avô, de 83 anos. Conforme o Uol, o dinheiro seria usado para apostas no Jogo do Tigrinho, que está sob investigação no Brasil por similaridade com cassino online. A prisão ocorreu no município de Jussara, no Paraná.

O delegado Gabriel Stecca, da Polícia Civil do Paraná, detalhou que a suspeita realizou 59 movimentações bancárias com o cartão do avô, incluindo saques e transferências, entre setembro e outubro de 2023. Ela possuia os dados da conta dele.

"Ela relatou que não sabia como esse dinheiro tinha sido creditado na sua conta e gasto nesse jogo online. Nós comprovamos a falsidade dessas alegações", declarou Stecca.

A neta foi encaminhada à cadeia pública de Jussara e responderá pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

Ela foi colocada à disposição da Justiça.