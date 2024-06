Enfermeira que desapareceu estava com vergonha de dívida no 'Jogo do Tigrinho', diz advogado

A enfermeira Gabriely Sabino, 23, desapareceu por vergonha de dívida de R$ 25 mil acumulada no "Jogo do Tigrinho", segundo o advogado da família.

Ela voltou para casa no último fim de semana, após ter passado um tempo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, depois de sair do interior de São Paulo.

"Ela assumiu que se endividou com o jogo do tigrinho e estava devendo em torno de R$ 25 mil para agiotas. A Gabriely não teve coragem de contar para os pais a situação que estava passando e viajou", informou ao g1 o advogado José Oscar Silveira Junior.

Segundo Oscar, a jovem é tímida e reservada e não entrou em detalhes sobre o ocorrido. Durante os sete dias desaparecida, Gabriely disse à família que ficou na casa de uma mulher que conheceu na internet.

"No período em que ela desapareceu, ela visualizava stories, mensagens, ligações e não respondia aos pais. Ela é formada, filha única, não tem problema com droga e por isso a família está cogitando ajuda psicológica", indicou a defesa.

A jovem ainda estaria assimilando tudo o que ocorreu, mas já se apresentou à Polícia Civil de Piracicaba (SP), onde mora.

O desaparecimento dela era investigado Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC), pois a família fez um boletim de ocorrência.

DESAPARECIMENTO

A família se preocupou com o paradeiro da enfermeira, que também trabalhava como motorista de aplicativo, pois ela visualizava mensagens, mas não as respondia. Ela havia sido vista pela última vez no dia 14 de junho, deixando o carro em um estacionamento, e teria tomado um ônibus com destino ao Terminal Tietê, na capital paulista.

As imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que ela deixa o estacionamento, com uma bolsa e uma sacola, em direção ao terminal rodoviário de Piracicaba.

VÍCIO NO JOGO DO TIGRINHO

Após o desaparecimento, a família foi alertada por pessoas próxima de que Gabriely passava muito tempo no celular tentando ganhar dinheiro no jogo do tigrinho - um jogo de azar que exige dinheiro para realizar apostas.

A enfermeira chegou a pedir dinheiro para família e uma parte da dívida de R$ 20 mil foi realizada no cartão de uma cunhada. Ela também teria recorrido a agiotas para obter dinheiro.

A família chegou a suspeitar de que a enfermeira estava sendo extorquida, já que ela não tinha muitos gastos fixos, pois as despesas domésticas são mantidas pelos pais.

“Ela sempre nos respeitou e, com 23 anos, eu não ficava em cima dela. Como nunca nos deu trabalho, não tinha porque ficar xereteando a rede social dela”, disse a mãe ao jornal Estadão.