Homem que matou fã de Taylor Swift no Rio é condenado a 33 anos de prisão

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou, nesta terça-feira (25), Anderson Henrique Brandão a 33 anos de prisão. O acusado confessou ter matado o fã de Taylor Swift, em assalto ocorrido no Rio de Janeiro, em novembro de 2023.

Natural do Mato Grosso do Sul, Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 23 anos, estava na capital fluminense com um grupo de amigos para assistir ao show da cantora.

As informações são do g1. Outro suspeito, identificado como Jonathan Batista Barbosa, foi absolvido. A prisão dele também foi revogada. A decisão é do juiz Daniel Werneck Cotta.

O jovem estava com amigos na praia quando foi atacado pelo grupo de assaltantes. Ele dormia na areia, acordou assustado com o assalto e acabou sendo esfaqueado.

Relembre o caso

Conforme o portal g1, o crime que vitimou o turista de Mato Grosso do Sul ocorreu por volta das 3h da madrugada de 19 de novembro. Segundo informações colhidas pela Polícia, o jovem estaria acompanhado de um grupo de amigos na Lapa.

De lá, eles seguiram para Copacabana em um carro alugado e desceram até a areia. Foi nesse momento que os homens teriam se aproximado e anunciado o assalto. A chave do carro e dois celulares foram levados pelos suspeitos.

O corpo de Gabriel foi encontrado próximo à esquina da avenida Atlântica com a rua Figueiredo de Magalhães.