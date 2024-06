Bruno e Dom: cinco suspeitos viram réus por ocultação de cadáver

Após denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal tornou réus cinco suspeitos de participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Conforme o Uol, a denúncia contra o grupo foi apresentada no dia 10 de abril e recebida no dia 10 de junho. Eles devem responder por ocultação de cadáver.

Dentre os suspeitos, estão:

Francisco Conceição de Freitas;

Eliclei Costa de Oliveira;

Amarílio de Freitas Oliveira;

Otávio da Costa de Oliveira;

Edivaldo da Costa de Oliveira.

Além da ocultação dos corpos de Bruno e Dom — mortos em junho de 2022, no Vale do Javari — Amarílio, Edivaldo, Eliclei e Otávio responderão por corrupção de menor, por tentarem convencer um adolescente a participar do homicídio.

Em meio às investigações, o MPF afirma que tenta identificar os possíveis mandantes dos assassinatos. O órgão disse que a apuração está sob sigilo.

Caso Bruno e Dom

A Polícia Federal apontou que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, foram encomendados por Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia. O resultado da investigação foi compartilhada em janeiro de 2023, conforme o jornal O Globo.

O 'Colômbia' está preso desde dezembro, acusado de ser mandante do crime, e responde na Justiça Federal por um processo no qual é acusado de liderar a pesca ilegal no Vale do Javari. A prisão foi decretada na época porque 'Colômbia' descumpriu as condições da liberdade provisória.