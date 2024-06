Enfermeira desaparece no Interior de São Paulo após acumular quase R$ 20 mil de dívidas

Uma enfermeira de 23 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, está desaparecida há cinco dias após deixar a casa dos pais, em Piracicaba, no Interior de São Paulo. Sem notícias da filha, os familiares buscaram mais informações sobre ela, descobrindo que Gabriely Sabino acumulou uma dívida de quase R$ 20 mil. Parte do montante foi obtido por empréstimo de dois amigos dos familiares dela.

Na manhã desta quarta-feira (19), o pai da jovem, Luís Sabino, voltou à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba, que investiga o caso, em busca de informações. "Ele saiu de lá chorando, pois ainda não tem nenhuma informação nova. Estamos desesperados", disse a mãe de Gabriely, Cristiane Sabino.

Desaparecimento da enfermeira

Ela foi vista pela última vez deixando o carro em um estacionamento, e teria tomado um ônibus com destino ao Terminal Tietê, na capital paulista. As imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que ela deixa o estacionamento, com uma bolsa e uma sacola, em direção ao terminal rodoviário de Piracicaba. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Os parentes de Gabriely temem que algo violento tenha acontecido com a jovem. Ela é moradora do Parque Orlanda I, sendo solteira e sem filhos. Porém, para a polícia, Luís Sabino afirmou que a filha estaria conversando com um desconhecido pelo celular.

Dívida de R$ 20 mil

A mãe de Gabriely detalhou que a jovem não tinha gastos fixos, pois as despesas domésticas eram mantidas pelos pais, e que tinha o próprio dinheiro, não precisando recorrer a empréstimos.

No entanto, diante do valor da dívida, eles acreditam que ela poderia estar sendo extorquida por alguém e tenha recorrido a agiota para obter dinheiro.

"Ela entra às 16 horas no serviço e sai 1h30 da madrugada. Só fomos dar conta de que ela não tinha voltado às 3 horas da madrugada de sábado. Foi uma aflição muito grande, porque ela nunca fez isso. Só então descobrimos que ela não tinha ido trabalhar e tinha tomado o ônibus para São Paulo. Ela nunca tinha viajado sozinha." Cristiane Sabino Mãe de Gabriely

Segundo a mãe, uma cunhada dela contou depois que havia emprestado seu cartão de crédito para Gabriely. "Estamos muito intrigados com tudo isso porque a Gabriely não tinha problema financeiro. É uma menina caseira, trabalhava em uma padaria e os clientes só falam bem dela. A Gabi se formou enfermeira em janeiro do ano passado em uma universidade particular, com bastante sacrifício, e estava em busca de emprego na área dela", disse.