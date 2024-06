Aluno acha escorpião em merenda de escola pública em SP

Um escorpião foi encontrado por alunos na merenda escolar da Escola Estadual Tonico Barão, em General Salgado (SP). As autoridades tiveram conhecimento do caso nesta terça-feira (18).

De acordo com a TV TEM, o alimento foi servido aos estudantes do ensino médio. Um deles identificou o escorpião em cima de uma folha de alface após ser servido.

Veja também País Psicóloga denuncia filho de Ivo Pitanguy por omissão ao fugir de ilha de herdeiro País Ossada de advogada desaparecida há dois anos é encontrada em área do exército no RS

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamentou o ocorrido. "Logo após ter conhecimento do fato, a equipe gestora da escola retirou e higienizou os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno que identificou o caso foram chamados para esclarecimentos. As informações serão repassadas aos demais funcionários da unidade", diz a nota.

A prefeitura do município afirmou que as verduras chegam embaladas do fornecedor e que a responsabilidade pela higienização, manipulação e preparo é da escola estadual.

A unidade de ensino foi dedetizada em abril deste ano, com validade até outubro, e não teve outros registros de casos semelhantes.