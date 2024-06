Ossada de advogada desaparecida há dois anos é encontrada em área do exército no RS

A ossada de uma advogada desaparecida há dois anos foi encontrada nesta terça-feira (18) pela Polícia Civil em uma área do Exército no Rio Grande do Sul. Alessandra Dellatorre sumiu após sair para caminhar no município de São Leopoldo, em 16 de julho de 2022.

O achado ocorreu em uma área de mata localizada no limite de São Leopoldo e Sapucaia do Sul no último dia 7 de junho. O corpo estava em terreno do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, segundo informações do portal g1.

Militares que limpavam a região avistaram o corpo. Depois da localização, uma perícia foi iniciada para identificar a vítima por meio do exame de arcada dentária.

"A odontologia legal nos deu a identificação baseada na documentação odontológica que tínhamos da Alessandra", informou Maiquel Santos, diretor-geral adjunto do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Caso encerrado

Conforme a Polícia Civil, não há indícios de que tenha ocorrido crime contra Alessandra. O inquérito do desaparecimento da advogada foi encerrado, mas um novo será instaurado agora que a ossada foi achada, para desvendar as circunstâncias da morte.

"Encontramos a Alessandra e providenciamos a entrega do corpo para sua família", comentou o diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mário Souza, em entrevista ao g1

Alessandra havia saído para caminhar há dois anos na Avenida Unisinos, e não foi mais vista. Ela não havia levado celular e nem identidade, conforme familiares. A advogada foi vista em câmeras de segurança usando um moletom e uma calça pretos.

"Os fatos são que ela entrou naquela mata e não temos certeza de que ela saiu. Os cães farejadores não conseguiram dar certeza de que ela saiu", disse a delegada Mariana Studart, para a RBS TV, na data em que o desaparecimento fez um ano.