Morte de Noam Chomsky é falsa; filósofo recebeu alta de hospital no Brasil

Após boatos de que o filósofo estadunidense Noam Chomsky, de 95 anos, teria morrido, o hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo negou a informação. Em nota ao Diário do Nordeste, a instituição informou que o linguista teve alta hospitalar nesta terça-feira (18).

"A Beneficência Portuguesa de São Paulo informa que o paciente Avram Noam Chomsky teve alta hospitalar nesta terça-feira para seguir o tratamento em casa", diz o texto assinado pelo diretor-executivo médico Renato Vieira e pelo cardiologista Marcelo Sampaio.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Chomsky teve um acidente vascular cerebral massivo em junho de 2023, que o deixou com dificuldades na fala e com o lado direito do corpo entorpecido.

Casado com a brasileira Valeria Chomsky, o filósofo vive em São Paulo desde 2015. O estadunidense é conhecido como "pai da linguística moderna" e tem dezenas de livros publicados. Também é famoso pelos comentários políticos e análises geopolíticas, abordando temas como a política externa dos Estados Unidos e a política do Oriente Médio.