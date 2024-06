Psicóloga denuncia filho de Ivo Pitanguy por omissão ao fugir de ilha de herdeiro

A psicóloga Cristiane Correa Santa Catarina, 53 anos, denunciou o filho do cirurgião Ivo Pitanguy, Helcius Pitanguy, por omissão de socorro e injúria após ser abandonada na Ilha dos Porcos, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Apesar de manterem uma amizade de doze anos, Helcius teria xingado Cristiane de "puta virgem" e a deixado ficar à deriva no mar na tarde do último sábado (15). As informações são do jornal O Globo.

"Somos amigos há 12 anos, só que ele é um sujeito de trato difícil, portanto, nesses 12 anos têm brechas de 5 anos sem vê-lo. Ele é assim, os amigos o toleram. Já estava acostumada com ele me corrigindo na frente das pessoas, dizendo que como uma psicóloga eu falo errado, já me chamou de biruta e cafona, mas nunca tinha sido dessa maneira", detalhou.

Durante o passeio, Helcius começou a tratar Cristiane mal, falando que ela deveria "ficar quieta e deixar ele comer em paz". Após ofensas e xingamentos, a psicóloga detalhou que tentou sair da ilha, mas não foi ajudada pelos marinheiros do local e utilizou um stand-up paddle para tentar chegar ao Iate Clube Aquidabã, e posteriormente, voltar para casa.

Porém, Pitanguy teria pedido para um dos marinheiros buscá-la, que ao fazer o resgate, também confiscou os documentos e pertences dela. No depoimento para a Polícia Civil, o barqueiro da família detalhou que foi ordenado por Helcius a levar Cristiane para a ilha. A psicóloga pulou da embarcação no caminho e pediu ajuda para terceiros.

Resgate na Ilha dos Porcos

Ainda segundo o Globo, o resgate de Cristiane ocorreu na Ilha dos Porcos. Ela foi levada ao administrador da Ilha para o Poste dos Pescadores.

Os xingamentos mais graves começaram depois que amigas que estavam de lancha passaram para conhecer a ilha. Logo que elas foram embora, fui almoçar com Helcius, quando ele disse: "não sabia que as tuas amigas eram todas putas, a mais bonita já veio aqui com dez amigos meus diferentes. Pior você que é puta virgem não deixa ninguém te tocar, por isso é pobre”. Eu retruquei, me levantei e bati o prato na mesa, mas ele continuou. Cristiane Correa Psicóloga

Cristiane disse que Helcius passa a ter um comportamento agressivo quando é contrariado. "Começa quando alguém diz não para ele, quando bebe ou quando ele não se sente o rei das atenções. Ele é muito ofensivo, mas se comporta como um "queridão" entre os amigos até a página que o convém. Parece ter dupla personalidade, mas nunca vi nenhuma violência física".

Já a defesa de Helcius Pitanguy declarou que um procedimento criminal contra Cristiane Correa, pelos crimes de injúria e ameaça, será aberto pelos marinheiros na Delegacia de Angra dos Reis. "Helcius, de igual forma, promoverá as medidas legais cabíveis contra Cristiane em razão das ofensas e falsas acusações lançadas contra ele", detalhou, em nota.

Além disso, afirmou que o empresário não foi comunicado do registro policial aberto por Cristiane, acrescentando que ela não foi destratada por Helcius e que "parecia estar transtornada".