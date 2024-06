Influencer Larissa Rozendo é alvo de operação policial por divulgar 'Jogo do Tigrinho'

A influenciadora digital Larissa Rozendo, de 20 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil contra jogos de azar, nessa segunda-feira (16), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, a criadora de conteúdo é acusada de divulgar plataformas de cassino online, como o famoso "Jogo do Tigrinho".

Legenda: Jovem é suspeita de obter altos valores em dinheiro, chegando a comprar carros de luxo, motoaquática e uma casa avaliada em mais de R$ 2 milhões Foto: reprodução/redes sociais

Segundo as investigações, a jovem obteve altos valores em dinheiro, chegando a comprar carros de luxo, motoaquática e uma casa avaliada em mais de R$ 2 milhões, localizada em condomínio no bairro Urbanova. As informações são do portal do g1.

Ainda conforme a Polícia, a influenciadora é suspeita de envolvimento em crimes contra o consumidor, contra a relação de consumo, contra a economia popular, além de lavagem de dinheiro e contravenção penal por divulgar nas redes sociais jogos de azar, como o ‘Jogo do Tigrinho’ — espécie de cassino online que promete ganhos irreais em dinheiro.

Além do mandado de busca e apreensão contra Larissa, o juiz Brenno Gimenes Cesca, da 2ª Vara Criminal de São José, ainda decretou a quebra do sigilo dos dados do material apreendido e o bloqueio imediato do perfil da criadora de conteúdo no Instagram.

No endereço ligado à Larissa, os agentes de segurança apreenderam dois computadores e documentos, que deverão ser analisados e usados na investigação.