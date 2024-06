Homem é morto em ônibus por defender casal vítima de homofobia, diz polícia

Após defender um casal vítima de homofobia, um homem de 40 anos foi morto dentre de um ônibus em Curitiba, no Paraná, na noite de domingo (16). Conforme a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), os suspeitos foram identificados como um homem de 41 anos e um adolescente de 17, e utilizaram uma faca para efetuar o crime. As informações são do g1.

A linha de ônibus cruzava os bairros de Santa Cândida e Capão Raso. Ao parar no tubo Maria Clara, no bairro Alto da Glória, a dupla de suspeitos fugiu.

A vítima, que teve a identidade preservada, era um profissional autônomo e morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Veja também País Dono de bar de rock, em SP, é morto após defender mulher de assédio País Empresário preso por estuprar menores no DF pagava R$ 1 mil por meninas virgens

Prisão dos suspeitos

Apesar da fuga, a polícia localizou a dupla alguns minutos depois. O adolescente estava com uma faca de 20 centímetros, suja de sangue. O jovem foi encaminhado à delegacia especializada, enquanto o homem de 41 anos recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Flagrantes.

Em boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes detalharam que a vítima foi segurada por um dos suspeitos e esfaqueada pelo segundo.

A Urbanização de Curitiba(Urbs) lamentou a morte, disponibilizando as imagens do circuito interno do veículo para autoridades policiais que investigam o caso.