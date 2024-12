Aviões colidem no Aeroporto de Congonhas, em SP; não há feridos

Dois aviões da Latam colidiram no pátio de embarque e desembarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (3), durante o procedimento de taxiamento. O acidente aconteceu por volta das 8h24, mas nenhum ferido foi reportado.

Imagens da colisão começaram a circular por grupos de pilotos da capital paulista. O registro mostra quando uma das aeronaves realiza o táxi e encosta lentamente na lataria do outro avião, que iniciava o procedimento de reboque para a decolagem, conhecido como pushback.

Veja as imagens:

Em nota oficial, a Latam afirmou que apesar da colisão "o evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança".

Após o ocorrido, a companhia explicou que as aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção, resultando na reacomodação de todos os clientes em outros voos da companhia.

O acidente, apontou a Latam, está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A companhia aérea ainda aponta que está prestando todos os esclarecimentos às autoridades.

Confira abaixo a nota completa da Latam:

"A LATAM registrou nesta terça-feira (3/12) contato em solo entre duas aeronaves que realizavam taxiamento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança. As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados em outros voos da companhia. A LATAM colabora com as investigações do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento. A LATAM lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".