Operação no Complexo da Penha, no Rio, deixa pelo menos cinco pessoas feridas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, na manhã desta terça-feira (3), uma operação no Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade. A ação, que acontece integrada com a Polícia Militar e o Ministério Público, tem como alvo membros de uma facção criminosa que atua no roubo de veículos e cargas para financiar a compra de armas e munição.

Segundo informações do portal g1, há relatos de tiroteio desde as 5h20. Cinco pessoas ficaram feridas e um casal havia sido preso até a última atualização deste conteúdo. Devido à operação, ônibus deixaram de circular, e escolas e postos de saúde não abriram.

Entre os feridos está uma jovem de 22 anos baleada na perna em um ponto de ônibus. Ela foi internada em estado grave e passou por cirurgia. Um policial civil foi baleado no peito e outro homem foi baleado na mão. Os demais feridos foram atingidos por estilhaços.

Ainda conforme o g1, traficantes atearam fogo a barricadas e um carro foi incendiado. A operação conta com 200 agentes de 18 unidades policiais.

Foragidos

Entre os alvos estão chefes do Comando Vermelho. Os policiais também tentavam prender criminosos foragidos dos estados do Pará e do Ceará que estariam escondidos na Penha.

"A ação integrada tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes do Comando Vermelho (CV) responsáveis, entre outros crimes, por ordenar roubos de veículos e de cargas para financiar a ‘caixinha’ da organização criminosa, o que viabiliza a compra de armamento, munição e o pagamento de uma ‘mesada’ aos parentes de integrantes presos da facção e de lideranças do grupo", explicou a Polícia Civil, em nota.