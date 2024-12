Vídeo da Marinha sobre 'privilégios' de funcionários em meio a cortes de gastos é criticado

Um vídeo da Marinha do Brasil está sendo alvo de críticas nas redes sociais. A peça publicitária foi feita para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro, e ressalta os sacrifícios feitos pelos soldados. No entanto, a publicação dividiu opiniões.

O vídeo conta com diversos recortes da rotina de um marinheiro comparadas às situações da vida cotidiana como aniversários, festas e momentos de lazer, afirmando que os soldados abdicam de suas vidas pessoais para se dedicar à Marinha.

Veja também País Vídeo mostra resgate de repórter da Band, Lucas Martins, em trilha de SP País Criança de 4 anos é amarrada a cadeira de creche por professora em São Paulo

"Ao chegarmos em dezembro, homenageamos os Marinheiros e Fuzileiros, que abdicam de suas famílias e dos momentos de lazer para proteger as riquezas do Brasil no mar", diz a legenda. "Embora seu trabalho esteja distante dos olhos de muitos cidadãos, e muitas vezes pareça invisível, eles estão sempre presentes, cuidando da sociedade brasileira", acrescenta.

Já o vídeo conta com uma série de declarações, como "Vocês terão que se acostumar com uma vida de sacrifícios" e "Privilégios? Vem pra Marinha".

A peça publicitária dividiu opiniões. "Péssima propaganda... Todas as profissões tem seus sacrifícios e todos os cidadãos tem seus momentos de descontração e lazer", escreveu um internauta. "Ah, imagina quem não tem privilégios? Ainda fazem esse contraste ilusório tentando passar a visão de que o restante da sociedade tem uma vida tranquila… Galera aí não tem recesso longo, não viaja, né? Piada", disse outro.

Também teve comentários saindo em defesa da Marinha. "Não gozamos de privilégios, mas sim de uma carreira repleta de grandes renúncias. Obrigado por retratarem um pouco da nossa essência", escreveu um perfil. "As pessoas que estão criticando o vídeo, insinuando que a Marinha está diminuindo quem é CLT, só mostra como interpretação de texto é uma noção fraca no nosso país", declarou um internauta.

Veja vídeo: