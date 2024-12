Criança de 4 anos é amarrada a cadeira de creche por professora em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de maus-tratos em uma escola em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, após circular nas redes sociais vídeo que mostra um aluno de 4 anos amarrado com um pano a uma cadeira. As informações são do g1.

A mãe da criança denunciou o caso à Polícia na última quarta-feira (27), um dia após receber as imagens e reconhecer o filho. O vídeo foi gravado no fim de outubro.

No boletim de ocorrência, a mãe conta que o filho começou a ter sonhos em que gritava "sai tia" e não queria mais ir para a escola.

No depoimento, ela disse ter recebido o vídeo de um desconhecido, que afirmou ser funcionário do colégio, e relatou que o menino era amarrado em um cadeirão por uma funcionária. De acordo com o homem, a professora costumava gritar com o menino e depois o deixava sozinho.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) informou que um inquérito foi instaurado e as partes envolvidas serão intimadas a prestar depoimento.

Funcionária foi demitida

Em comunicado publicado na internet, o colégio Criativa, onde a criança estudava, informou que demitiu a funcionária e que não compactua com atitudes que não estejam alinhadas aos valores éticos da instituição.

Ao g1, o advogado Decio Lencioni Machado, que defende a escola, afirmou que, assim que aconteceu o fato, o colégio começou uma apuração e tomou medidas para responsabilizar os envolvidos.

"A funcionária trabalhava na escola há alguns anos e foi demitida por justa causa. A professora responsável pela turma também foi suspensa, porque ela teria que saber onde estava o aluno. Outra funcionária, que passou pelo local e não fez nada, não se interessou em saber o que estava acontecendo, também recebeu uma advertência", afirmou.

Veja nota do colégio na íntegra:

Prezados pais, responsáveis e comunidade escolar,

Nas últimas horas tomou-se conhecimento de uma notícia envolvendo uma conduta inadequada de uma ex-funcionária do nosso colégio. Gostaríamos de esclarecer que, assim que a direção foi informada sobre o ocorrido, adotamos imediatamente as medidas cabíveis e a funcionária foi desligada de suas funções por justa causa.

Ressaltamos que não compactuamos, em hipótese alguma, com atitudes que não estejam alinhadas aos valores éticos e educacionais que norteiam nossa instituição. Nosso compromisso é sempre com a segurança, o bem-estar e a formação de nossos alunos em um ambiente de respeito e integridade.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos pela confiança em nosso colégio.

Atenciosamente,

Colégio Criativa