Vídeo mostra resgate de repórter da Band, Lucas Martins, em trilha de SP

O jornalista Lucas Martins e outros três trilheiros foram resgatados pela Polícia Militar de São Paulo, nesse domingo (1º). O grupo em que estava o repórter da Band ficou perdido após passar a noite em uma área de mata, localizada entre as cidades de Juquitiba e Itanhaém, em São Paulo.

Segundo a Polícia Militar de SP, 40 agentes do Corpo de Bombeiros, do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAv PM), do Canil e do 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior participaram das buscas. O trabalho durou cerca de 8h.

Veja as imagens:

Os trilheiros saíram na madrugada de sábado (30) pela Estrada do Pilaca e tinham como destino Itanhaém. A previsão era de chegada por volta das 16h, mas a demora e a falta de contato dos integrantes levou a esposa de um dos trilheiros a entrar em contato com a PM.

Após o resgate, as vítimas relataram que enfrentaram dificuldades durante o percurso, o que teria resultado em uma mudança significativa de caminho. A decisão, entretanto, acabou fazendo o grupo se perder na mata, sem a possibilidade de encontrar o ponto de chegada.

Um guincho elétrico, utilizado para a infiltração dos tripulantes, foi utilizado para fazer a manobra de resgate. Em seguida, os trilheiros foram levados para um ponto de apoio, onde se constatou que nenhum deles ficou gravemente ferido.