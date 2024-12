Criança anda mais de três quilômetros para pedir socorro para o pai após acidente no Paraná

Uma menina de 12 anos andou mais de três quilômetros para pedir ajuda após o carro em que estava com o pai cair em uma represa. O caso aconteceu na última sexta-feira (29), em Roncador, no interior do Paraná.

Em comunicado à imprensa, a Brigada Comunitária de Roncador informou que, após o acidente, a criança percorreu uma estrada escura em busca de auxílio de moradores próximos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para atender a ocorrência e fez buscas na região.

A corporação afirmou que o pai da menina, identificado como John Vernek Figueira, faleceu no local. O corpo foi localizado por volta das 2h15 de sábado (30). A causa da morte foi identificada como afogamento.

Ao g1, a Brigada explicou que, após o carro da família afundar, os dois saíram juntos do veículo. John teria orientado a filha a nadar até a margem da represa com ele. No entanto, enquanto nadava, o homem teria afundado e não conseguido voltar para a superfície.

John Vernek foi sepultado nesse domingo (1º), no Cemitério Municipal de Roncador. Além da menina de 12 anos, ele deixa mais dois filhos, a esposa e um enteado.