Técnico cearense morre em queda de elevador do prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte

O cearense Aldemir Rodrigues de Souza, de 45 anos, morreu nesta segunda-feira (2) durante a manutenção de um elevador no prédio do Tribunal Regional da 6ª Região (TRF-6), em Belo Horizonte (MG). Ele era técnico e operava na casa de máquinas no 17º andar, quando o equipamento caiu e o corpo despencou até o fosso.

Aldemir morava em Fortaleza, no bairro Siqueira, e estava na capital mineira a trabalho. Ele era funcionário da empresa Reformar Elevadores, conforme o TRF-6. Parentes da vítima informaram ao Diário do Nordeste que ele costumava trabalhar viajando por conta da alta demanda do serviço de técnico fora do estado. Aldemir deixa esposa, dois filhos e uma neta.

A manutenção era de rotina e já acontecia há alguns dias, segundo o tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros, informou em entrevista à TV Globo.

Veja também País Família descobre que mulher estava viva durante velório de outra paciente após hospital trocar nomes País Vídeo da Marinha sobre 'privilégios' de funcionários em meio a cortes de gastos é criticado País Tsunami meteorológico, fenômeno raro e súbito, avança sobre cidade no sul de Santa Catarina

"Era um funcionário bastante experiente, segundo o colega dele, ele já trabalhava com isso há mais de 26 anos", pontuou Dutra.

A Polícia Civil de Minas Gerais detalhou que a Perícia Forense levou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Entretanto, a perícia e a investigação ficarão por conta da Polícia Federal (PF), pois os fatos ocorreram em um prédio federal.

Justiça Federal lamenta morte

Por nota, o TRF-6 lamentou a morte e disse que presta "todo o apoio necessário" à família do técnico. "O Tribunal esclarece que a manutenção técnica dos elevadores é mantida rigorosamente em dia. Além disso, manifesta solidariedade à família de Aldemir e está prestando todo o apoio necessário", cita o texto.

"Como medida de segurança, o TRF6 determinou que todos os servidores, colaboradores terceirizados e estagiários que trabalham no prédio, permaneçam em teletrabalho pelo período de uma semana", diz toa.

Leia nota do TRF-6 na íntegra: