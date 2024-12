Família descobre que mulher estava viva durante velório de outra paciente após hospital trocar nomes

Uma troca de nomes feita pela Santa Casa de Ribeirão Preto, em São Paulo, levou uma família de Pontal a descobrir a morte de uma idosa no momento em que ela estava sendo velada por outra família e em outra cidade. As informações são do g1.

Após confundir os nomes, o hospital comunicou o óbito de Neide Basso, de 81 anos, aos familiares da paciente Neide Rossi, de 73 anos, que está viva. A troca começou a ser descoberta no velório, neste domingo (1º), quando parentes de Neide Rossi, que segue internada, despediam-se por engano de Neide Basso.

Segundo o jornalista Daniel Basso, irmão de Neide, a família só descobriu que a mulher havia morrido quando chegaram ao hospital para visitá-la, também no domingo (1º), cerca de 24 horas depois da morte.

"A gente foi visitar achando que estava viva ainda, e ela estava morta, não só morta, como estava sendo velada em outra cidade. O filho dela chegou na portaria para visitar a mãe e foi informado de que ela havia morrido. Daí ele ligou para mim e falou: 'tio, minha mãe está morta'. Falei: 'como assim, ninguém avisou?'. A gente não estava sabendo de nada, só soube porque era horário de visita", disse Daniel.

Neide Basso havia morrido por volta das 14h do último sábado (30). Após a troca ser desfeita, ela foi velada na manhã desta segunda-feira (2) em Pontal (SP). Já Neide Rossi segue internada. "É um absurdo, um descaso, um despreparo, principalmente se falando em vida", afirmou Daniel.

Hospital ofereceu acolhimento

A Santa Casa de Ribeirão confirmou o erro na comunicação com as famílias, mas ressaltou que equipes de Assistência Social e Clínica Médica se reuniram com os parentes para oferecer acolhimento e esclarecer os fatos.

Procurada pelo g1, a funerária responsável pelo corpo não se posicionou até a publicação da reportagem. Familiares de Neide Bassos informaram à EPTV, afiliada da TV Globo, que pretendem registrar um boletim de ocorrência.