Dono de bar de rock, em SP, é morto após defender mulher de assédio

O proprietário de um bar de rock localizado na zona sul de São Paulo foi morto com golpes de canivete, na noite do último sábado (15). Carlos dos Santos Monteiro, conhecido como Nenê, de 58 anos, foi atacado por um homem que estava incomodando os clientes do bar, chegando a assediar uma mulher, segundo a cunhada da vítima, Leila Inui, relatou à Folha de S. Paulo.

Conforme relato de Leila, a mulher assediada pelo suspeito se apresentaria com uma banda na noite de sábado no Malta Rock Bar. Quando o dono do local soube do assédio, teria colocado o homem para fora do estabelecimento. Foi então que o suspeito pegou um canivete e atacou o empresário, que morreu no local.

Frequentadores do bar imobilizaram o agressor até a chegada de policiais militares.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o suspeito, de 34 anos, foi preso em flagrante. O nome dele não foi divulgado. "O canivete usado no crime foi apreendido. O suspeito foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML e o caso, registrado como homicídio no 16º DP (Vila Clementino)", diz a SSP, em nota.

O corpo de Nenê será sepultado, na manhã desta segunda-feira (17), no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.