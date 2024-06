Polícia faz buscas na casa de homem que atirou em veículo após briga de trânsito em SP

O homem que atirou três vezes contra um carro em uma briga de trânsito em São Paulo teve a casa alvo de busca e apreensão pela polícia neste domingo (16). O motorista está foragido. As informações são do portal g1.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento que o motorista, identificado Adriano Domingues da Costa, disparou três vezes contra o carro de um casal, na última sexta-feira (14). Um tiro foi dado em direção à passageira e outros dois, no pneu do veículo.

O homem foi denunciado pelo casal por tentativa de homicídio por motivo fútil e teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele não foi localizado pela polícia até o momento.

No sábado (15), o veículo do suspeito foi apreendido foi localizado em uma pousada em Piraju (SP), a cerca de 215 km do local onde a briga ocorreu. Já neste domingo, os policiais apreenderam um cofre, uma arma branca e o passaporte do motorista da casa dele.

Os policiais acreditam que o homem fugiu da casa antes da chegada dos policiais. A esposa dele estava no local e deve prestar depoimento. As buscas pelo homem continuam.

O atirador disse inicialmente que o motorista do outro carro atingiu a traseira da sua caminhonete e durante 40 minutos teria seguido o veículo ameaçando a família.

Ao g1, a advogada Nayara Souza, informou que o casal, Gabrielle Gimenez e William Isodoro, seguia para Boituva quando teve o carro atingido na lateral por um motorista. O casal teria tentado contato com o outro veículo para checar os danos da batida, mas ele teria resistido e iniciado uma discussão.

Foram duas paradas segundo a advogada, na primeira, ainda no acostamento da rodovia o homem desceu armado e deu uma coronhada no vidro do passageiro. Na segunda parada, um pouco mais a frente o atirador desceu novamente com a arma em punho e atirou contra o carro. Ao todo foram cinco disparos, com a intenção de atingir o casal.

BRIGA DE TRÂNSITO

A briga foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais. Antes da ameaça e dos tiros, é possível ver o motorista de uma caminhonete do modelo Hilux sendo "fechado" por um veículo Tracker na altura do quilômetro 110 da rodovia, por volta das 14h.

Os dois veículos encostam. Em seguida, o motorista do primeiro carro diz para as crianças, que seriam os filhos, ficarem no veículo. O homem e a mulher descem e caminham em direção ao outro veículo.

Armado, o homem pede para a passageira abaixar o vidro do outro carro. Durante o ocorrido, é possível notar que a vítima está ao telefone com a Polícia Militar e é orientada a não abrir a janela do carro.

Como não é atendido, o homem dá um tiro em um dos pneus do veículo e, depois, dispara em direção à passageira. A bala acerta apenas o vidro da frente do carro e ninguém fica ferido. A seguir, o suspeito atira novamente contra o pneu.

Em outro momento, o suspeito aparece dando coronhadas com a arma na janela da passageira e questionando: "O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?". Por fim, ele e a mulher voltam para o veículo.