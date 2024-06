Pai obriga filho a devolver camisa furtada de loja em Goiás

Um garoto, cuja idade não foi revelada, furtou uma camisa de time de futebol em uma loja de roupas localizada em Luziâna, no Estorno do Distrito Federal. Ele estava acompanhado de outros dois adolescentes que também participaram da ação. Ao descobrir o furto, o pai do menino o obrigou a voltar a loja para devolver a roupa e se desculpar.

O furto aconteceu na terça-feira (11), e a devolução foi feita no dia seguinte.

A câmera de segurança da loja registrou o momento exato do furto. Nas imagens, o menino, que aparenta ser uma criança, aparece acompanhado de dois adolescentes e pouco tempo após entrar no local pergunta ao vendedor onde é o banheiro. Os dois vão até o fundo da loja.

Enquanto o vendedor é distraído, um dos adolescentes tira uma camisa da arara e esconde por dentro da bermuda.

Ao retornar à frente da loja, o vendedor não percebe o furto.

"Eu sempre trabalho e corrijo ele", afirmou o pai em um vídeo feito pelo comerciante. Em reconhecimento ao gesto do pai e do filho, o lojista decidiu presenteá-los com a camisa.