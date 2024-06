Jovem de 24 anos morre ao marcar encontro em aplicativo; veja o que se sabe

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto após marcar um encontro em um aplicativo de relacionamentos. Leonardo Rodrigues Nunes havia saído para o encontro no último dia 12 e foi encontrado baleado na noite de quinta-feira (13), na zona sul de São Paulo (SP).

Quando foi para o encontro, Leonardo compartilhou a localização dele com um amigo antes de encontrar a pessoa. O amigo registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) porque o jovem havia dito que, se não respondesse até as 2h, a polícia poderia ser acionada.

Família acredita em crime de ódio

Leonardo tinha conhecido o rapaz em um aplicativo de relacionamento gay. A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato. Foram solicitado exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML).

A família e os amigos acreditam que se trata de crime de ódio e homofobia. Ele era natural de Minas Gerais, mas vivia na região central de São Paulo.