Ceará define valor da folha salarial do elenco de 2025; veja

A diretoria do Ceará trabalha na montagem do elenco para 2025. Após o acesso à Série A e a renovação com o técnico Léo Condé, o clube trabalha nas definições com um teto salarial estimado. O Diário do Nordeste apurou que a gestão projeta um custo de R$ 6 milhões mensais com o novo plantel.

O valor será o maior da história do time. O recorde alvinegro é de 2021, quando o investimento na folha era de R$ 5,5 milhões por mês, em campanha durante o Brasileirão.

Vale ressaltar que isso é projetado em um elenco com até 30 jogadores. Em 2024, a folha alvinegra no início da Série B era R$ 3,1 milhões, ou seja, praticamente o dobro.

Após a extensão de vínculo até o fim de 2025, Léo Condé tem uma reunião com o departamento de futebol marcada para essa terça (3), com foco na montagem do elenco. A proposta é montar um dossiê com um raio-x do time de 2024, definindo prioridades, possíveis saídas e mapa dos reforços.

O departamento de scout já trabalha com alternativas do mercado para as carências do time. Os possíveis retornos de atletas, emprestados para outros times, também será avaliado pelo treinador.

Jogadores do Ceará com contrato além de 2024

GOL: Bruno Ferreira (abril/2025) e Fernando Miguel (2025).

ZAG: Gabriel Lacerda (2025), Ramon Menezes (2025), David Ricardo (2026) e Yago (2026).

LAE: Eric Melo (junho/2025).

MEI: Jorge Recalde (2025), Lourenço (2025), Léo Rafael (2025) e Lucas Mugni (2025).

ATA: Caio Rafael (2025), Erick Pulga (2025), Daniel Mazerochi (2025), João Victor (2025), Aylon (2025) e Saulo Mineiro (2026).

Emprestados: o volante Guilherme Castilho, cedido ao Juárez-MEX, tem contrato até 2027, enquanto o meia David, no Palmeiras, e o atacante Janderson, no Atlético-GO, possuem vínculos com o Ceará até 2025.

DM: por conta da grave lesão, o goleiro Richard deve ampliar o contrato para a conclusão da recuperação.

