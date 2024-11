Série A de 2025 pode ter recorde de clubes nordestinos na era dos pontos corridos; veja lista

A Série A de 2025 caminha para uma edição histórica para o futebol nordestino. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, o Brasileirão pode ter cinco representantes da nossa região entre os 20 times da 1ª divisão, um percentual de 25%. A marca é expressiva e está próxima de se confirmar.

Com o fim da Série B de 2024, Ceará e Sport conquistaram o acesso juntos. A dupla retoma espaço na elite do futebol nacional, que já tem três integrantes hoje: Fortaleza, Bahia e Vitória-BA.

Desse trio, os dois tricolores já garantiram presença na Série A de 2025. O Vitória-BA, por outro lado, está longe da zona de rebaixamento, atualmente em 12º, com 42 pontos - restando três rodadas.

Legenda: O Vitória-BA está próximo de se confirmar na Série A de 2025 Foto: Victor Ferreira / Vitória-BA

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o rubro-negro tem apenas 0,9% de chance de cair de divisão. A média histórica para se garantir na Série A é de 45 pontos. Os próximos adversários são: Fortaleza (C), Grêmio (C) e Flamengo (F).

Assim, a marca expressa o crescimento do futebol nordestino. Independente da rivalidade, a representatividade é a consolidação de um novo movimento, com o Nordeste alçando novos estágios de grandeza. Podemos sonhar com uma região mais forte e os clubes são vetores da mudança.

Clubes do Nordeste na Série A da era dos pontos corridos

2003: Vitória, Fortaleza e Bahia

e Bahia 2004: Vitória

2005: Fortaleza

2006: Fortaleza e Santa Cruz

e Santa Cruz 2007: Sport, Náutico e América-RN

2008: Vitória, Sport e Náutico

2009: Vitória, Náutico e Sport

2010: Ceará e Vitória

e Vitória 2011: Bahia e Ceará

2012: Náutico, Bahia e Sport

2013: Vitória, Bahia e Náutico

2014: Sport, Vitória e Bahia

2015: Sport

2016: Sport, Vitória e Santa Cruz

2017: Bahia, Sport e Vitória

2018: Bahia, Ceará , Sport e Vitória

, Sport e Vitória 2019: Fortaleza , Bahia, Ceará e CSA

, Bahia, e CSA 2020: Ceará , Bahia, Sport e Fortaleza

, Bahia, Sport e 2021: Fortaleza , Ceará , Bahia e Sport

, , Bahia e Sport 2022: Fortaleza e Ceará

e 2023: Fortaleza e Bahia

e Bahia 2024: Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport e Vitória-BA* (a confirmar)