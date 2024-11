Saiba quanto o Ceará deseja ganhar com a venda de Erick Pulga

O atacante Erick Pulga não deve permanecer no Ceará em 2025. Principal destaque do clube na atual temporada, com 22 gols e três assistências, o atleta é procurado pelo mercado e pode ser negociado até o fim de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente alvinegro João Paulo Silva.

"A gente sabe da procura, o Pulga foi artilheiro, um dos destaques do Ceará, mas eu recebi de fato só uma proposta, que recusei por conta do valor. Acredito que deve chegar mais alguma coisa e, se for interessante para o clube, provavelmente a gente deve fazer a venda do Pulga ainda esse ano. Devem vir algumas propostas, principalmente de clubes do Brasil", declarou ao Jogada 1º Tempo.

O Diário do Nordeste apurou que o departamento de futebol trabalha com uma estimativa de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) como valor de mercado de Pulga para uma eventual venda. O montante seria próximo da multa milionária do mercado nacional. O vínculo atual é até o fim de 2025.

Pulga chegou em Porangabuçu durante 2022, comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil. Natural de Fortaleza/CE, tem percentual de direitos de transmissão dividido em Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Ao todo, com a camisa alvinegra, soma 69 partidas, com 23 gols e três assistências.