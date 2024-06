Ferroviário faz acordo com parte dos direitos econômicos de Erick Pulga, do Ceará; entenda

O Ferroviário negociou parte dos direitos econômicos do atacante Erick Pulga, do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que o clube coral detém 10% do passe, mas firmou acordo nas últimas semanas para o repasse desse montante em uma futura negociação com jogador de 23 anos.

No movimento, a gestão do Tubarão da Barra trocou o percentual para uma receita imediata de cerca de R$ 400 mil junto de um empresário, cujo nome é mantido em sigilo. Assim, caso haja uma venda de Pulga, o valor que seria destinado ao Ferroviário será enviado para o agente.

Legenda: Erick Pulga atuou pelo Ferroviário durante a temporada de 2023 Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O cenário econômico ocorreu para aliviar as finanças do clube cearense. Com as eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a equipe precisou de receita para reorganizar o fluxo de caixa.

Vale ressaltar que os direitos de Pulga são divididos em: Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Na temporada, o atacante tem 23 partidas, com 11 gols e duas assistências, e surgiu na mira de Corinthians e Athletico-PR.

O vínculo do jogador é até o fim de 2025 com o Vovô. A chegada em Porangabuçu ocorreu em 2023, quando foi comprado junto ao Ferroviário por R$ 600 mil. Natural de Fortaleza/CE, o jovem tem passagens por outras equipes como Maracanã e Campinense.